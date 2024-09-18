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18 сентября, 12:45

Происшествия

Новости мира: семь человек погибли в результате природных пожаров в Португалии

Новости мира: семь человек погибли в результате природных пожаров в Португалии

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В Португалии из-за природных пожаров как минимум семь человек погибли и порядка 40 получили сильнейшие ожоги. В округе Авейру огонь охватил территорию в радиусе 100 километров. В городе Север-ду-Вога пожар уже перекинулся на строения и вплотную подобрался к жилым домам. Тушением занимаются тысячи пожарных, сотни спецмашин и десятки вертолетов.

Тем временем жители канадского города Калгари стали свидетелями необычного природного явления. Молния ударила в асфальт следом за проезжавшим по трассе автомобилем. Дождя в тот момент не было.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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