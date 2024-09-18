Эксперт рассказал, какое наказание может грозить экс-адвокату Эльману Пашаеву

Экс-адвоката Эльмана Пашаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи "Мошенничество". Она предусматривает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, окончательное решение по делу Пашаева находится в компетенции суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.