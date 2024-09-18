Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:15

Происшествия

Эксперт рассказал, какое наказание может грозить экс-адвокату Эльману Пашаеву

Эксперт рассказал, какое наказание может грозить экс-адвокату Эльману Пашаеву

Автомобиль и грузовик столкнулись на Варшавском шоссе

Новости мира: "Моссад" заложила взрывчатку в пейджеры "Хезболлы" несколько месяцев назад

27 беспилотников уничтожены силами ПВО над Курской областью

Новости регионов: пожар в районе китайского рынка "ВаньЯнь" произошел в Уссурийске

Новости мира: Папа Римский не будет вести первую мессу в Нотр-Дам де Пари после открытия

Новости регионов: пострадавших в Челябинске детей доставили на лечение в Москву

Меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву изберут 18 сентября

Новости мира: власти Ливана возложили на Израиль ответственность за взрывы пейджеров

Новости регионов: режим ЧС введен в ЛНР из-за пожаров

Экс-адвоката Эльмана Пашаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи "Мошенничество". Она предусматривает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, окончательное решение по делу Пашаева находится в компетенции суда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияшоу-бизнесвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика