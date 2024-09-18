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18 сентября, 11:30

Происшествия

27 беспилотников уничтожены силами ПВО над Курской областью

27 беспилотников уничтожены силами ПВО над Курской областью

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Силы ПВО за ночь сбили 27 беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, бойцы группировки "Север" сорвали 4 попытки атак ВСУ возле населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате были уничтожены около 30 украинских военнослужащих, 3 бронированные машины и 2 автомобиля.

Жителям Курской области помогают волонтеры, в том числе и добровольцы из столицы. Они работают в пунктах временного размещения, а также обеспечивают людей гуманитарной помощью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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