27 беспилотников уничтожены силами ПВО над Курской областью

Силы ПВО за ночь сбили 27 беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, бойцы группировки "Север" сорвали 4 попытки атак ВСУ возле населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате были уничтожены около 30 украинских военнослужащих, 3 бронированные машины и 2 автомобиля.

Жителям Курской области помогают волонтеры, в том числе и добровольцы из столицы. Они работают в пунктах временного размещения, а также обеспечивают людей гуманитарной помощью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.