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Новости

18 сентября, 14:30

Происшествия

Агенты "Легиона "Свобода России" задержаны в Ростовской области при попытке поджога

Агенты "Легиона "Свобода России" задержаны в Ростовской области при попытке поджога

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ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области двух диверсантов. Как выяснила спецслужба, они действовали по заданию запрещенной в России украинской террористической организации "Легион "Свобода России".

Мужчины были задержаны в тот момент, когда собирались поджечь административное здание. Во время обысков у них нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, а также заполненные бланки контрактов на прохождение службы в украинской армии, анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в террористическую организацию. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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