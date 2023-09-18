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18 сентября, 12:30

В мире

В столице Судана загорелся 18-этажный небоскреб

В столице Судана загорелся 18-этажный небоскреб

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В столице Судана уничтожен символ города – 18-этажный небоскреб. Здание нефтяной компании загорелось после столкновений между суданскими военными и группировкой так называемых Сил быстрого реагирования, которые пытались захватить башню.

По небоскребу нанесли два бомбовых удара. Вооруженный конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года. Страну за это время покинули более одного миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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