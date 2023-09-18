Рейс из Антальи в Екатеринбург экстренно сел в казахстанском городе Актобе

Борт из Антальи в Екатеринбург экстренно сел в казахстанском городе Актобе. Самолет компании Red Wings вылетел из турецкого города вечером 17 сентября. Ночью он должен был сесть в Кольцово.

Пассажиры говорят, что им сообщили о технической неисправности, выпустили из лайнера и провели через таможенный контроль. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прибытие рейса в Екатеринбург ожидается днем 18 сентября.

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