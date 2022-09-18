Число пострадавших от тайфуна в Японии достигло 30 человек. Предписание эвакуироваться получили почти 8,5 миллиона местных жителей. Об этом сообщает местное телевидение. Сильнейший ветер выбивает стекла, ливни затопили пути метро в Токио.

Без света остались как минимум 270 тысяч домов. Высота волн на побережье достигает 14 метров. Сейчас тайфун находится на юго-западе страны. Ожидается, что он может продолжить свое движение и пройти через всю территорию Японии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.