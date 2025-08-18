Новости регионов: число погибших на заводе под Рязанью выросло до 20 человек

Число погибших от взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 20 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб. В списке пострадавших 134 человека, 31 из них госпитализирован в местные и московские больницы. Поисково-спасательные работы продолжаются, идет разбор завалов.

В Крыму зафиксировали рекордное за последние несколько лет число туристов. По итогам года туристический поток на полуостров может превысить 7 миллионов человек. Об этом говорят и очереди на Крымском мосту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

