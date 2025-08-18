Форма поиска по сайту

18 августа, 08:45

Происшествия

Новости регионов: число погибших на заводе под Рязанью выросло до 20 человек

Два человека погибли в Сочи во время катания на джипах

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

Два автомобиля столкнулись на улице Борисовские пруды в Москве

Новости регионов: джип с туристами перевернулся в горах у Сочи

Возгорание произошло на складе в Щербинке

20 семей остались без купленного жилья в Солнечногорском округе Подмосковья

Новости регионов: мужчина oткpыл cтpeльбy и paнил человека в Бурятии

Курьер спас московскую пенсионерку от мошенников

Новости мира: в Молдавии задержаны участники необычного митинга в поддержку Гуцул

Число погибших от взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 20 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб. В списке пострадавших 134 человека, 31 из них госпитализирован в местные и московские больницы. Поисково-спасательные работы продолжаются, идет разбор завалов.

В Крыму зафиксировали рекордное за последние несколько лет число туристов. По итогам года туристический поток на полуостров может превысить 7 миллионов человек. Об этом говорят и очереди на Крымском мосту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

