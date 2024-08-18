Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 августа.

На 45-ом километре МКАД грузовик на полной скорости протаранил несколько машин. Как минимум три автомобиля получили повреждения, их вынесло на соседние полосы.

За сутки из приграничных зон Курской области в безопасные районы эвакуировали более 1 700 жителей. Вывозят оттуда не только людей, но и животных. Их принимают приюты, в том числе московского региона. Один из них расположен в деревне Верхнее Велино.

ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении. Удары по украинским формированиям наносят расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" и пушек "Гиацинт-С". Всего за сутки украинская армия на этом направлении потеряла более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков.