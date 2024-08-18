Новости мира: ушел из жизни Ален Делон

Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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18 августа, 13:30

Происшествия

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Французский актер Ален Делон скончался на 89-м году. Долгое время актер страдал от тяжелых заболеваний. Знаменитый режиссер, сценарист и продюсер за время карьеры завоевал любовь миллионов поклонников. Долгие годы обладатель многочисленных наград оставался символом французского кино, эталоном элегантности и мужественности, любимцем миллионов женщин по всему миру.

В германской федеральной земле Саксония произошел пожар на колесе обозрения во время музыкального фестиваля. Пострадали не меньше 30 человек. Загорелась одна из кабинок заполненного людьми колеса обозрения. Позднее огонь перекинулся на соседнюю кабинку. Сейчас пожар потушен, причины возгорания устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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