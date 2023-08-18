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18 августа, 18:15

Происшествия

Новости часа: движение в районе столичной улицы Молдагуловой восстановлено после ДТП

Новости часа: движение в районе столичной улицы Молдагуловой восстановлено после ДТП

Четыре автомобиля столкнулись на 7-м километре МКАД

Очевидцы заявили, что боле 3 тыс человек эвакуировали в комплексе "Москва-Сити"

МИД РФ назвал атаку БПЛА по Москве подтверждением преступной сущности киевского режима

Росгвардейцы обезвредили обломки американской ракеты, которая упала в жилой квартал в ДНР

Власти Тенерифе сообщили о процессе тушения лесных пожаров

Квартал комплекса "Москва-Сити" эвакуировали из-за анонимного звонка

Мощные ливни накрыли юг Германии

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР

Полиция в Калининградской области начала искать нарушивших правила гидроциклистов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение на участке МКАД в районе улицы Молдагуловой восстановлено после аварии с участием четырех машин. Об этом сообщил Дептранс.

Курсирование поезда "Таврия" между Москвой и Симферополем продлили из-за высокого спроса. Об этом рассказал перевозчик.

Ночная дискотека в "Лужниках" отменена из-за возможного ухудшения погодных условий. Об этом заявили организаторы.

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