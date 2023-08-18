Новости часа: движение в районе столичной улицы Молдагуловой восстановлено после ДТП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение на участке МКАД в районе улицы Молдагуловой восстановлено после аварии с участием четырех машин. Об этом сообщил Дептранс.

Курсирование поезда "Таврия" между Москвой и Симферополем продлили из-за высокого спроса. Об этом рассказал перевозчик.

Ночная дискотека в "Лужниках" отменена из-за возможного ухудшения погодных условий. Об этом заявили организаторы.