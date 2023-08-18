Новости регионов: тракторист спас деревню от пожара в Башкирии

Башкирскую деревню от угрозы пожара спас местный тракторист. В его прицепе вспыхнуло сено, но мужчина медленно, чтобы не рассыпать полыхающую траву, отвез груз к ближайшей реке. Ни водитель, ни дома, ни транспорт не пострадали.

В Дагестане десятки очевидцев собственными руками вытащили из реки легковой автомобиль, который сорвался с горной дороги. Пассажир успел выбраться самостоятельно, но водитель остался под водой.

В Петербурге в Петроградском районе загорелась яхта. По предварительной версии, причиной стал неисправный генератор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.