Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Происшествия

Новости регионов: тракторист спас деревню от пожара в Башкирии

Новости регионов: тракторист спас деревню от пожара в Башкирии

Водитель наехал на бордюр и опрокинулся на четыре припаркованных машины в Люберцах

Новости мира: 10 человек погибли при падении частного самолета на автотрассу в Малайзии

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Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале этапировали в столицу

Башкирскую деревню от угрозы пожара спас местный тракторист. В его прицепе вспыхнуло сено, но мужчина медленно, чтобы не рассыпать полыхающую траву, отвез груз к ближайшей реке. Ни водитель, ни дома, ни транспорт не пострадали.

В Дагестане десятки очевидцев собственными руками вытащили из реки легковой автомобиль, который сорвался с горной дороги. Пассажир успел выбраться самостоятельно, но водитель остался под водой.

В Петербурге в Петроградском районе загорелась яхта. По предварительной версии, причиной стал неисправный генератор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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