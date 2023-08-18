Новости мира: 10 человек погибли при падении частного самолета на автотрассу в Малайзии

Десять человек погибли при падении частного самолета на автотрассу в Малайзии. Пилот пытался посадить воздушное судно в аэропорту Куала-Лумпура, но, не долетев десяти километров до полосы, упал на дорогу, протаранив автомобиль и сбив мотоциклиста. На месте ЧП проводится поисково-спасательная операция.

Смог от лесных пожаров в Канаде достиг США. На удушливый дым пожаловались жители штатов Нью-Йорк, Иллинойс, Мичиган, Огайо и Монтана. Спасатели сообщили об обнаружении 240 очагов пожара.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от столицы Колумбии. Как пишут СМИ, его эпицентр находился в 40 километрах к юго-востоку от Боготы на глубине около 30 километрах. Сообщают, что в городе из-за толчков на улицах возникла паника, звучали сирены, предупреждающие об опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.