Вертолеты Московского авиационного центра за день сбросили 1,7 тысячи тонн воды для тушения пожара под Рязанью – власти

Крымский мост работает в штатном режиме, несмотря на сработавшую систему ПВО в Керчи – оператор

Производство автоматических коробок передач, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года – Минпромторг.