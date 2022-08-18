Лесной пожар в Балашихе и смог в Москве

Сухая трава загорелась рядом с подмосковной Балашихой. Густым дымом накрыло микрорайон Гагарина.Запах гари ощущается и в микрорайоне Янтарный, говорят очевидцы. В комитете лесного хозяйства, заявили, что возгорание произошло в Ногинском лесничестве.

В Подмосковье ввели ограничения на пребывание в лесах. Они начинают действовать завтра и продлятся до 28 августа. Меры приняты из-за высокого класса пожарной опасности.

Сегодня столица вдвое увеличила количество техники и специалистов, направленных для тушения огня в соседнем регионе. Об этом написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Первая кофейня сети Stars Coffee откроется уже завтра на Новом Арбате. Главная интрига – будут ли подписывать стаканчики, как в Starbucks. И что будет с меню и ценами.

Срок оформления финской визы может растянуться до 5 месяцев. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России. Все из-за того, что с сентября власти Финляндии решили сократить выдачу виз россиянам в два раза. Уже сейчас визу приходится ждать 2,5 месяца.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.