Сухая трава загорелась в Подмосковье рядом с Балашихой. Видео прислали местные жители. Густым дымом накрыло весь микрорайон Гагарина. Рядом виднеется лес.

Запах гари ощущается и в микрорайоне Янтарный, говорят очевидцы. Огонь охватил полтора гектара. На место прибыли 9 единиц техники и 18 человек. Сейчас пожар уже потушили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.