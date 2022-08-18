Леса загорелись на строящемся ЖК на западе Москвы

На Минской улице произошел пожар в строящемся ЖК West Garden. Новостройка расположена на западе столицы. Об этом сообщили в МЧС.

Там загорелись строительные леса, с первого по 14-й этаж. На кадрах видно, как от здания отходят клубы дыма. В данный момент огонь локализован на площади 100 квадратных метров.

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