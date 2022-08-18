Два очага пожаров удалось локализовать в Рязанской области – власти региона

Два очага пожаров из четырех удалось локализовать в Рязанской области. Об этом сообщают власти региона. По последним данным, общая площадь пожаров составляет 180 гектаров.

Для тушения задействовали военных вертолетчиков. Из-за сильного ветра ситуация может усложниться. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. Он лично контролирует ситуацию в Рязанской области.

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