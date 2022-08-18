Для тушения лесных пожаров в Рязанской области задействовали военных вертолетчиков. МЧС из-за ветра ожидает усложнения тушения лесного пожара в Рязанской области. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

Глава МЧС контролирует ситуацию в Рязанской области и уже совершил облет территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.