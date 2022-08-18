Очевидцы показали кадры пожара в Очаково-Матвеевском районе

В районе Очаково-Матвеевское пожар. На кадрах видно, как клубы дыма отходят от здания между многоэтажками.

Судя по кадрам, пожар полыхает недалеко от Минской улицы. Очевидцы сообщили, что предположительно, горит строящееся здание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.