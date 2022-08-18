Новости последнего часа: ДТП с участием двух маршруток произошло на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две маршрутки столкнулись на юге Москвы. Два человека пострадали, сообщил Дептранс.

Курс евро на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 27 июля. Это данные торгов.

Россия призывает видеохостинг YouTube восстановить удаленные материалы посольства России в Британии. Об этом заявили в МИД РФ.