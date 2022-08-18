Глава МЧС посетит Владимирскую область для оценки обстановки с природными пожарами

Глава МЧС России Александр Куренков из Рязанской области отправится во Владимирскую, чтобы оценить обстановку с природными пожарами. Об этом сообщили в ведомстве.

Сил на тушение пожара под Рязанью достаточно, работы будут идти круглые сутки. Об этом заявили в МЧС.