Новости последнего часа: московские спасатели направлены на помощь в борьбе с пожарами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские спасатели и техника направлены на помощь в борьбе с пожарами во Владимирской области, сообщил Сергей Собянин.

Лесные пожары в ЕС уничтожили этим летом рекордные 700 тысяч гектаров леса, прокомментировала Еврокомиссия.

Курс доллара на торгах упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа, заявила Мосбиржа.