ФСБ задержала членов террористической ячейки исламистов в Москве и Сибири. Представители запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь-Джихад" финансировали террористов, действующих в Сирии, а также призывали к террору на территории России.

Всего задержаны восемь человек – все они выходцы из стран Центральной Азии. Возбуждены уголовные дела. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.