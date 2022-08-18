Авария с участием 4 автомобилей произошла на Ленинградском шоссе

ДТП произошло на Ленинградском шоссе. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Это две легковушки, такси и джип.

На кадрах видно, что у одной из машин помят бампер. На трассе разбросаны детали. В целом авария несерьезная, но из-за нее образовался длинный затор.

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