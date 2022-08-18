Смог от пожаров ушел в сторону Рязани

Три самолета и два вертолета направили на тушение пожаров в Рязанской области. Техника способна сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды. Смог ушел в сторону Рязани.

Подробнее о ситуации с пожарами – в эфире телеканала Москва 24.