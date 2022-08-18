В нескольких районах Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Рязанской области продолжают тушить лесные пожары. На территории региона действует несколько очагов. А в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС.

Жителям Рязани Роспотребназдор рекомендовал не находиться долго на открытом воздухе из-за задымления и запаха гари. Пожароопасность наивысшего класса ожидается в Подмосковье в ближайшие три дня.

Экстренное предупреждение распространили в МЧС Московской области. В ведомстве рекомендовали не выходить на природу, а также не разводить костры в лесах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.