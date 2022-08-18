Три самолета и два вертолета направил глава МЧС на тушение пожаров в Рязанской области. Более 300 человек и свыше 100 единиц техники задействованы в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков.

На территории региона действует несколько очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Огнем охвачены леса площадью 181 гектар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.