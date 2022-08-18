Новости регионов: сотрудники ФСБ в Крыму обнаружили и обезвредили террористическую ячейку

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Сотрудники ФСБ в Крыму обнаружили и обезвредили террористическую ячейку. В ней состояли шестеро россиян. Они занимались распространением террористической идеологии и вербовали в свои ряды местных мусульман. В домах задержанных в Джанкое и Ялте нашли запрещенные пропагандистские материалы. По данным спецслужб, действия группы координировались с территории Украины. Возбуждены уголовные дела.
Приморский океанариум начал служебное расследование после видео с раненым дельфином. Его выложили в соцсети местные зоозащитники. На кадрах видна рана на боку одного из животных. Они даже едят изоляцию со стен бассейнов. Сотрудники океанариума опровергли эту информацию. Царапина появилась из-за стычки между дельфинами, объяснил один из сотрудников. Меж тем Россельхознадзор занял позицию зоозащитников, отметив многочисленные нарушения, в том числе ржавчину в бассейнах, острые края. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура завела уже два дела.
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