В Люберцах несколько расчетов спасателей выехали на пожар в жилом доме. Горела квартира на четвертом этаже на улице Калараш.

Всем жильцам велели покинуть квартиры и отвели на безопасное расстояние. В МЧС сообщили, что один человек погиб. Его тело нашли в квартире, где и произошло возгорание. Огонь быстро потушили, хотя, как рассказали жители, пожарной технике мешали припаркованные рядом с домом автомобили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.