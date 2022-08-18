Москва направит на тушение пожаров в Рязанской области еще колонну специальной техники

Москва направит на тушение пожаров в Рязанской области еще одну колонну специальной техники. Сергей Собянин поручил в два раза увеличить группировку спасателей, работающих в соседнем регионе.

Дым от лесных пожаров, бушующих под Рязанью, накануне дошел до Москвы, многие горожане жаловались на запах гари. Специалисты сразу же проверили воздух на содержание вредных веществ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.