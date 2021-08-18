Пассажиры несколько часов просидели в самолете авиакомпании "Россия" без кондиционеров

На борту лайнера авиакомпании "Россия" произошел скандал. Видео появилось в соцсетях.

Очевидцы пишут, что вылет из Москвы в Симферополь задержали на несколько часов. При этом кондиционер в салоне не работал, люди сидели в раскаленном самолете. Многие пассажиры начали кричать, требовать открыть дверь и выпустить их из самолета.

При этом, в самый разгар конфликта, пилоты покинули самолет, потому что у них закончилось рабочее время.

Примерно через 5 часов ожидания людей все же вернули в аэропорт, где они еще два часа ждали посадки. В итоге на другом самолете люди все же отправились на отдых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.