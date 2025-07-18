Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Уфе против руководства пансионата для пожилых заведено уголовное дело

Новости регионов: в Уфе против руководства пансионата для пожилых заведено уголовное дело

Гроза и дождь ожидаются в Москве в предстоящие выходные

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Против руководства пансионата для пожилых в Уфе заведено уголовное дело. Проверку начали после того, как в сети появилось видео с пожилой женщиной, которую завернули в простыню и замотали скотчем. Позже в соцсетях появилась информация, что постояльцев системно избивают и кормят просроченными продуктами.

В Махачкале змея заползла в квартиру через щель в натяжном потолке. Рептилия затаилась под потолком на штанге со шторами. Позже выяснилось, что монтажники плохо герметизировали стыки при установке потолка.

Три парадных зала Александровского дворца в Царском Селе открывают после обновления. Спустя 10 лет они войдут в экскурсионный маршрут по дворцу. Во время реставрации полностью обновили системы коммуникаций, отремонтировали паркетные полы и потолок, а также воссоздали парадные двери и вернули три люстры конца 18-го века, созданные по рисунку архитектора Джакомо Кваренги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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