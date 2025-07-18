Новости регионов: крупный природный пожар потушили в Оренбургской области

В Оренбургской области потушили крупный природный пожар. В Беляевском районе загорелась сухая трава, из-за очень жаркой погоды и порывистого ветра пламя начало быстро распространяться. В итоге площадь возгорания достигла 1 тысячи гектаров. Пожар удалось ликвидировать. На месте работали 75 человек и 29 единиц техники

В трех районах Якутии остаются подтопленными почти 400 дворовых территорий, в том числе 90 жилых домов. Об этом сообщает региональное отделение МЧС. Спасатели продолжают оказывать помощь местным жителям. Они эвакуируют людей в пункты временного размещения, перевозят их имущество, а также перегоняют домашний скот. Кроме того, сотрудники ведомства доставляют пострадавшим продукты питания, сухие вещи и предметы первой необходимости.

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