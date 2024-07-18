Хулиганы напали на депутата Госдумы в Самаре

В Самаре хулиганы напали на депутата Госдумы и разбили ему голову. По предварительным данным, парламентарий стал свидетелем драки и попытался остановить конфликт, но тут же получил удар палкой. Одного нападавшего удалось задержать, еще двоих ищут.

Три человека получили ожоги при пожаре в Ростове-на-Дону. Там горит двухэтажное здание мебельной фабрики. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Ливень затопил улицы в Екатеринбурге. После нескольких раскатов грома на город обрушился дождь с сильным ветром. Затопило дороги и первые этажи зданий, в некоторых домах отключилось электричество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

