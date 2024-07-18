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18 июля, 17:45

Происшествия

Новости мира: сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня

Новости мира: сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня

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Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня. В результате произошедшего взрыва небо над заводом моментально почернело, и вверх устремилось большое огненное облако.

Также стало известно, что ливень обрушился на провинцию Кенгидо в Южной Корее. Затопило приграничный город Паджу и некоторые районы Сеула. В корейской столице пришлось приостановить движение общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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