18 июля, 17:45Происшествия
Новости мира: сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня
Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня. В результате произошедшего взрыва небо над заводом моментально почернело, и вверх устремилось большое огненное облако.
Также стало известно, что ливень обрушился на провинцию Кенгидо в Южной Корее. Затопило приграничный город Паджу и некоторые районы Сеула. В корейской столице пришлось приостановить движение общественного транспорта.
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