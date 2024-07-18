18 июля, 14:15Происшествия
Новости регионов: огонь охватил 44 гектара земли в Крыму
Площадь пожара на территории Карадагского заповедника в Крыму увеличилась до 44 гектаров. Сообщается, что горит лесная подстилка. Справиться с возгоранием не удается уже на протяжении трех дней.
Тем временем в Волгограде 18 июля произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь распространился на 760 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали 35 жильцов и домашних питомцев.
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