Новости регионов: огонь охватил 44 гектара земли в Крыму

Площадь пожара на территории Карадагского заповедника в Крыму увеличилась до 44 гектаров. Сообщается, что горит лесная подстилка. Справиться с возгоранием не удается уже на протяжении трех дней.

Тем временем в Волгограде 18 июля произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь распространился на 760 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали 35 жильцов и домашних питомцев.

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