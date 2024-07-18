Суд Москвы изберет меру пресечения владельцу фастфуда по делу об отравлении шаурмой

Тимирязевский суд Москвы изберет меру пресечения владельцу торговой точки, в которой отравились шаурмой 17 человек. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте мужчины.

Признаки пищевого отравления были диагностированы 15 июля у постояльцев хостела на Дмитровском шоссе. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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