Новости мира: 60 человек погибли в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа

По меньшей мере 60 человек погибли в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа. Палестинские власти утверждают, что ракеты прилетели по зданию школы, в которой размещались беженцы. Известно, что ЦАХАЛ называл эту зону безопасной для мирных жителей в ходе последних переговоров с ХАМАС.

Также стало известно, что президент США Джо Байден заразился COVID-19, в связи с чем он был вынужден отменить предвыборное выступление. В Белом доме говорят, что президент многократно вакцинирован и испытывает только легкое недомогание. По некоторым данным, болезнь Байдена может быть искусственным поводом взять паузу в президентской гонке.

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