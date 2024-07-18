Новости регионов: сильные осадки подтопили республики Хакассия и Тува

В Хакасии и Туве сильные дожди размыли дороги и разрушили мост. Так, в Абакане из-за глубоких луж остановилось движение троллейбусов, в связи с чем сотрудники ГИБДД предупредили водителей, что езда по затопленным улицам небезопасна и посоветовали не садиться за руль 18 июля. Между тем на улицы города вышла вся техника, предназначенная для откачивания воды.

Тем временем на побережье Сочи обрушилась гроза. Туристы и местные жители стали свидетелями танца молний, которые появлялись с промежутками в 20–30 секунд.

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