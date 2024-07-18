Новости мира: камчатский вулкан Эбеко выбросил облако дыма на высоту 4,5 километра

На Камчатке проснулся вулкан Эбеко. Он выбросил в небо на высоту 4,5 километра огромное облако серого дыма. По словам специалистов, активность вулкана может быть опасна для самолетов, однако пока информации об отмене рейсов в местном аэропорту не поступало.

Тем временем Омск ушел под воду после сильного ливня. Движение транспорта оказалось парализовано, а люди получили возможность искупаться прямо у себя во дворе. Кроме того, на одной из центральных улиц города просел асфальт, из-за чего в провал попала машина, но водитель не пострадал.

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