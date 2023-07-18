Число пострадавших в ДТП на северо-востоке Москвы увеличилось до 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в аварии при участии двух автобусов частных перевозчиков на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По предварительным данным, один из водителей решил перестроиться в крайнюю левую полосу и не пропустил другого. Проверку по факту ДТП проводит окружная прокуратура. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.