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Происшествия

Новости часа: в ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе

Новости часа: в ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе

Более 3 тыс автомобилей проехали через материк до Крыма после теракта на мосту

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Легковые автомобили могут запустить по Крымскому мосту в ночь на 18 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Угличе задержали россиянку, которая должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины. Об этом рассказали в ФСБ.

Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым возобновлено. Об этом сообщили местные власти.

Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы отремонтируют на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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