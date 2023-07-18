Новости часа: в ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Угличе задержали россиянку, которая должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины. Об этом рассказали в ФСБ.

Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым возобновлено. Об этом сообщили местные власти.

Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы отремонтируют на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.