11:30Происшествия
Новости часа: в ФСБ заявили о готовившемся теракте на ГЭС в Угличе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Угличе задержали россиянку, которая должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины. Об этом рассказали в ФСБ.
Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым возобновлено. Об этом сообщили местные власти.
Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы отремонтируют на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.