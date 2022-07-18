Опубликовано видео с жесткой посадкой вертолета Росгвардии в Ленобласти

Появились кадры жесткой посадки вертолета Росгвардии в Ленобласти. Машину дважды разворачивает, а потом она приземляется.

По последним данным, у Ми-8 могла быть неисправность рулевого винта. Это одна из возможных причин аварии. На борту было три человека, они выжили и самостоятельно покинули вертолет.

Членов экипажа уже доставили в больницу для осмотра и оказания помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.