В Соболевском проезде восстановили движение трамваев. Маршруты № 23, 27 и 30, по словам очевидцев, не смогли проехать из-за иномарки. Внедорожник припарковался так неудачно, что занял часть путей.

На месте уже начали работу сотрудники ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.