Водитель грузового автомобиля не справился с управлением на внутренней стороне ТТК

На внутренней стороне ТТК, перед въездом в Митьковский тоннель, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, совершив наезд на препятствие. На месте начали работать оперативные службы города. Об аварии сообщил Дептранс.

Движение в сторону Русаковской улицы стали осуществлять по трем полосам из четырех. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.