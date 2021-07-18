Столб дыма поднимается в небо в районе Сколковского шоссе

В районе Сколковского шоссе в небо поднимается столб белого дыма. Пламени не видно. Но похоже, что это все-таки последствия пожара.

Что именно загорелось, непонятно. Объект загораживают деревья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.