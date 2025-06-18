Новости регионов: площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 35 тыс гектаров

В Бурятии по-прежнему сохраняется напряженная обстановка с лесными пожарами. Их площадь достигла уже почти 35 тысяч гектаров. За прошедшие сутки специалистам удалось потушить 4 возгорания, но еще 22 очага продолжают действовать. С огнем борются 482 человека и 49 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, но на территории региона действует режим ЧС.

Тем временем в Томске произошел пожар в ангаре. Горел цех по переработке макулатуры. Огонь распространился на 650 квадратных метров, из-за чего у здания частично обрушилась крыша. К этой минуте открытое горение удалось ликвидировать. На месте работали более 40 человек и 13 единиц техники.

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