Российские туристы застряли на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке сотни российских туристов не могут вернуться домой. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Израиле и Иране оказались заблокированы как организованные туристические группы, так и самостоятельные путешественники. Некоторые рейсы отменяются уже несколько дней подряд.

Из Ирана эвакуированы более 300 россиян, включая музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Для выезда используется наземный переход Астара с последующим перелетом из Азербайджана. Туристов из Израиля вывозят через египетскую границу.

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