Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 07:15

Происшествия

Российские туристы застряли на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта

Российские туристы застряли на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта

Север Израиля оказался в режиме тревоги из-за воздушной угрозы

Иран нанес удар по зданию израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве

"Московский патруль": водитель предстал перед судом в Подмосковье за смертельное ДТП

"Московский патруль": мошенники обманули москвичку на 350 тыс руб при продаже Labubu

"Московский патруль": в Сети распространился неудачный побег курьера на электровелосипеде

"Московский патруль": пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

"Московский патруль": в Москве адвокат убил клиента и сжег его тело в печи для зоокремации

Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Движение затруднено из-за аварии на 104-м километре МКАД

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке сотни российских туристов не могут вернуться домой. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Израиле и Иране оказались заблокированы как организованные туристические группы, так и самостоятельные путешественники. Некоторые рейсы отменяются уже несколько дней подряд.

Из Ирана эвакуированы более 300 россиян, включая музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Для выезда используется наземный переход Астара с последующим перелетом из Азербайджана. Туристов из Израиля вывозят через египетскую границу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятуризмза рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор БедуляМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика