Новости регионов: в Ульяновске подсчитывают убытки сильного ливня

В Ульяновске подсчитывают убытки сильного ливня, который затопил город. Жители передвигаются по улицам на сапах и надувных лодках. О пострадавших из-за непогоды пока не сообщали, однако ущерб нанесен серьезный. Поток воды перевернул несколько машин и повалил много деревьев.

Между тем количество туристов в Краснодарском крае продолжает расти. Например, на Черноморских пляжах сейчас почти нет свободного места.

В России успешно клонировали корову с рекордными показателями надоев. За образец взяли теленка по имени Звездочка. При рождении он весил 70 килограмм – обычно такого веса животные достигают к двум месяцам жизни.

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